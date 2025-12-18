Rencontre avec Patrick Boucheron « La peste noire » Théâtre de la Concorde Paris
Rencontre avec Patrick Boucheron « La peste noire » Théâtre de la Concorde Paris samedi 14 février 2026.
À l’occasion de la parution de son nouvel ouvrage Peste noire
(Seuil, 30 janvier 2026), Patrick Boucheron, professeur au Collège de
France et président du comité d’orientation du Théâtre de la Concorde,
proposera une traversée de la pandémie qui déferle sur l’Europe à partir
de 1347, la plus grande catastrophe démographique de l’histoire
humaine.
Cette soirée, qui constituera le lancement public du livre, mêlera
échange, réflexion et lectures, afin d’éclairer la manière dont
pouvoirs, communautés et savoirs ont tenté de répondre à cet « événement
monstre ». Ce faisant, elle mettra au jour ce que les crises révèlent
de nos fragilités politiques, sociales et intellectuelles.
En croisant l’expérience médiévale et nos incertitudes
contemporaines, notre rapport au vivant, à l’environnement, à la santé,
mais aussi les angles morts que nous entretenons collectivement, cette
rencontre s’inscrit pleinement dans la réflexion que nous menons ce
mois-ci sur les mécanismes d’ignorance qui traversent nos démocraties.
Et si écouter l’histoire, c’était apprendre à discerner ce qui, aujourd’hui encore, continue de nous échapper ? Comment une société affronte-t-elle une catastrophe lorsqu’elle ne dispose ni des mots ni des certitudes pour la comprendre ?
Le samedi 14 février 2026
de 17h00 à 18h30
gratuit Tout public.
Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris
