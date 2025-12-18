À l’occasion de la parution de son nouvel ouvrage Peste noire

(Seuil, 30 janvier 2026), Patrick Boucheron, professeur au Collège de

France et président du comité d’orientation du Théâtre de la Concorde,

proposera une traversée de la pandémie qui déferle sur l’Europe à partir

de 1347, la plus grande catastrophe démographique de l’histoire

humaine.

Cette soirée, qui constituera le lancement public du livre, mêlera

échange, réflexion et lectures, afin d’éclairer la manière dont

pouvoirs, communautés et savoirs ont tenté de répondre à cet « événement

monstre ». Ce faisant, elle mettra au jour ce que les crises révèlent

de nos fragilités politiques, sociales et intellectuelles.

En croisant l’expérience médiévale et nos incertitudes

contemporaines, notre rapport au vivant, à l’environnement, à la santé,

mais aussi les angles morts que nous entretenons collectivement, cette

rencontre s’inscrit pleinement dans la réflexion que nous menons ce

mois-ci sur les mécanismes d’ignorance qui traversent nos démocraties.

Et si écouter l’histoire, c’était apprendre à discerner ce qui, aujourd’hui encore, continue de nous échapper ? Comment une société affronte-t-elle une catastrophe lorsqu’elle ne dispose ni des mots ni des certitudes pour la comprendre ?

Le samedi 14 février 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris



