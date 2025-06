Rencontre avec Patrick Devresse autour de l’exposition Lorette, Sommet de mémoire Souchez 21 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Rencontre avec Patrick Devresse autour de l’exposition Lorette, Sommet de mémoire 102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Pour l’ouverture de l’exposition, rencontrez et échangez avec Patrick Devresse autour de son travail, de son parcours et de son rapport à la photographie.

Découvrez le regard qu’il a porté sur ces terres marquées par l’Histoire et qui reprennent vie aujourd’hui les paysages apaisés ont remplacé les champs de bataille, des monuments sobres et épurés rendent hommage aux soldats, les lieux autrefois dévastés accueillent désormais randonneurs, promeneurs et sportifs.

À travers ses photographies, Patrick Devresse raconte la résilience, la renaissance, la paix, la force du retour à la vie… .

102 rue Pasteur

Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

English :

For the opening of the exhibition, meet and chat with Patrick Devresse about his work, his career and his relationship with photography.

German :

Zur Eröffnung der Ausstellung können Sie Patrick Devresse treffen und sich mit ihm über seine Arbeit, seinen Werdegang und seine Beziehung zur Fotografie austauschen.

Italiano :

In occasione dell’inaugurazione della mostra, incontrate e chiacchierate con Patrick Devresse sul suo lavoro, la sua carriera e il suo rapporto con la fotografia.

Espanol :

Con motivo de la inauguración de la exposición, conozca y charle con Patrick Devresse sobre su obra, su carrera y su relación con la fotografía.

L’événement Rencontre avec Patrick Devresse autour de l’exposition Lorette, Sommet de mémoire Souchez a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme de Lens-Liévin