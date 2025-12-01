Rencontre avec Patrick Souday Chartres
Rencontre avec Patrick Souday Chartres samedi 13 décembre 2025.
Rencontre avec Patrick Souday
Passage des Poètes Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-20
L’artiste vient dédicacer ses ouvrages et accompagner l’exposition Le Cirque.
.
Passage des Poètes Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
The artist will be on hand to sign his books and accompany the Le Cirque exhibition.
L’événement Rencontre avec Patrick Souday Chartres a été mis à jour le 2025-11-28 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES