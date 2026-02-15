Rencontre avec Paul de Brancion Librairie L’escampette Pau

Rencontre avec Paul de Brancion

Librairie L’escampette 19 rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec Paul de Brancion, poète et romancier, autour de son roman L’armée des frontières (éditions Maurice Nadeau)

Un livre qui mêle fiction et réalité pour revenir sur un épisode méconnu de la guerre d’Algérie l’existence d’un réseau allemand de soutien au FLN qui organisait la désertion de légionnaires vers le Maroc.

Rencontre animée par Michel Bernier.

