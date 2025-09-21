Rencontre avec Paul Marquis Espace Youri Gagarine Port-de-Bouc

Rencontre avec Paul Marquis Dimanche 21 septembre, 15h00 Espace Youri Gagarine Bouches-du-Rhône

Gratuit – Entrée libre

Rencontre avec un météorologue indépendant, fondateur d’E-Meteo Service, prévisionniste météo et créateur de contenus (Page « La Météo du 13 »).

Durée : 1h

Espace Youri Gagarine Rue Charles Nédelec, 13110 Port de Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 17 69 09 https://www.portdebouc.fr/ Présence de parking

Transports à proximité

© Ville de Port de Bouc