Rencontre avec Paula Fourdeux Librairie Dialogues Brest
mercredi 16 septembre 2026 · Librairie Dialogues · Brest
Informations pratiques
Brest
Rencontre avec Paula Fourdeux
Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-16 19:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Fille de paysans et brestoise d’adoption, Paula Fourdeux nous fait traverser un siècle d’histoire à travers le quotidien d’un couple de jeunes paysans, Marie et Rosalie Médard.
Mariés au sortir de la seconde guerre mondiale, ils seront confrontés à la révolution agricole des années soixante et à l’évolution de la société jusqu’à la disparition d’un monde paysan hérité de leurs ancêtres.
Informations pratiques :
gratuit sur inscription .
Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
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English :
L’événement Rencontre avec Paula Fourdeux Brest a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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