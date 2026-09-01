Rencontre avec Paula Fourdeux Librairie Dialogues Brest

Informations pratiques

Brest

Rencontre avec Paula Fourdeux

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-16 19:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Fille de paysans et brestoise d’adoption, Paula Fourdeux nous fait traverser un siècle d’histoire à travers le quotidien d’un couple de jeunes paysans, Marie et Rosalie Médard.

Mariés au sortir de la seconde guerre mondiale, ils seront confrontés à la révolution agricole des années soixante et à l’évolution de la société jusqu’à la disparition d’un monde paysan hérité de leurs ancêtres.

Informations pratiques :

gratuit sur inscription .

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre avec Paula Fourdeux Brest a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue