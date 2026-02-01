Rencontre avec Pedro Pinho Cinéma Max Linder Panorama Paris

Rendez-vous le 14 février 2026 à 14h au Max Linder Panorama pour la première projection en France de la version intégrale du RIRE ET LE COUTEAU, en présence du réalisateur Pedro Pinho et en association avec le Festival Regards Satellites et Météore Films.

5h30 pour un film-monde.

Sélection officielle Festival de Cannes – Un certain regard – Prix d’interprétation féminine pour Cleo Diara

Résumé : Sergio voyage dans une métropole d’Afrique de l’Ouest pour

travailler comme ingénieur environnemental sur la construction d’une

route entre le désert et la forêt. Il se lie à deux habitants de la

ville, Diara et Gui, dans une relation intime mais déséquilibrée. Il

apprend bientôt qu’un ingénieur italien, affecté à la même mission que

lui quelques mois auparavant, a mystérieusement disparu.

Découvrez la version intégrale du film Le Rire et le Couteau, en présence du réalisateur Pedro Pinho !

Le samedi 14 février 2026

de 14h00 à 20h00

payant

Tarifs habituels du cinéma

Public jeunes et adultes.

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris



