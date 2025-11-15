Rencontre avec Pénélope Bagieu Station Ausone Bordeaux

Rencontre avec Pénélope Bagieu Samedi 15 novembre, 18h00 Station Ausone Gironde

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Attention, dédicace limitée sur tickets distribués devant la Station Ausone au moment de l’événement. Madame Bagieu ne réalisera pas de dédicaces dessinées.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/3FlTD

“Alors que ses enfants sont venus fêter son anniversaire dans sa maison des Landes, Hélène, mère quinquagénaire qui semble se contenter de sa vie simple et rangée, se souvient de cet été où elle les a emmenés au championnat mondial de surf. Dans l’intimité de la nuit, elle confie à sa fille médusée les détails d’une rencontre qui aurait pu tout changer. ” ©Electre2025

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Venez rencontrer Pénélope Bagieu à l’occasion de la sortie de son livre « La nuit retrouvée » aux éditions Gallimard bande dessinée.