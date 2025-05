Rencontre avec Perry Taylor – MARCIAC Marciac, 14 mai 2025 15:00, Marciac.

Gers

Rencontre avec Perry Taylor MARCIAC 20 Place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14 15:00:00

fin : 2025-05-14

Date(s) :

2025-05-14

Perry Taylor est un dessinateur et caricaturiste. C’est le plus Gersois des anglais. Rendez-vous dans son atelier librairie pour découvrir ses œuvres et son travail. La rencontre sera suivie d’une collation.

MARCIAC 20 Place de l’Hôtel de Ville

Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 26 08 25 20 perry@perrytaylor.fr

English :

Perry Taylor is a cartoonist and caricaturist. He is the most Gersois of the English. Come to his bookshop and discover his work. The meeting will be followed by a snack.

German :

Perry Taylor ist ein Zeichner und Karikaturist. Er ist der gersischste aller Briten. Besuchen Sie ihn in seiner Buchhandlung, um mehr über seine Werke und seine Arbeit zu erfahren. Im Anschluss an das Treffen gibt es einen kleinen Imbiss.

Italiano :

Perry Taylor è un fumettista e caricaturista. È il più inglese dei Gers. Venite a visitare la sua libreria per scoprire di più sul suo lavoro. L’incontro sarà seguito da uno spuntino.

Espanol :

Perry Taylor es dibujante y caricaturista. Es el más inglés de los Gers. Acérquese a su librería y descubra su obra. Después de la reunión habrá un aperitivo.

