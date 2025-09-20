Rencontre avec Phil Béziat, Sculpteur céramiste Musée du Mont-de-Piété Bergues

Rencontre avec Phil Béziat, Sculpteur céramiste Musée du Mont-de-Piété Bergues samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

« Dessinateur, auteur, directeur d’ouvrage, responsable de projets dans l’édition jeunesse et le film d’animation et à cet instant où nous sommes, sculpteur de terre. Parfois quelques croquis préparatoires, mais le plus souvent je pose un bloc d’argile sur la planche de bois sans idée précise hors le désir de découvrir une forme inconnue qui est là en moi, propre à l’instinct et aux mémoires qui m’animent. »

Musée du Mont-de-Piété 1 Rue du Mont de Piete, 59380 Bergues, France Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33328200856 https://bergues-musee.fr Joyaux de l’art baroque flamand, le Mont-de-piété de Bergues a été édifié, entre 1629 et 1633, d’après les plans du peintre, architecte, économiste et ingénieur Wenceslas Cobergher (1560 – 1634).

Élégant bâtiment rectangulaire de briques parées de pierre, parcouru de fenêtres surmontées d’arcatures, il offre deux remarquables pignons richement décorés.

