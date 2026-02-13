Rencontre avec Philippe Besson, Kléber, STRASBOURG

Rencontre avec Philippe Besson Jeudi 19 février, 18h00 Kléber Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T19:15:00+01:00

Fin : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T19:15:00+01:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Événement de janvier, le nouveau roman de Philippe Besson nous transporte dans l’Italie des années 60, au cœur d’un été bouleversant et d’un secret de famille longtemps gardé. Un roman entre Call me by your name et Sur la route de Madison.

Venez découvrir Une pension en Italie de Philippe Besson publié aux éditions Julliard.

Photographie : © David Morganti

Kléber 30 rue du 22 Novembre, STRASBOURG 67000 Centre Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

