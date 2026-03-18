Rencontre avec Philippe Descola Relier culture, territoire et vivant en Périgord Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Rencontre avec Philippe Descola Relier culture, territoire et vivant en Périgord

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

17h-20h. Discussion inspirée des travaux de Philippe Descola sur la transmission des savoirs, les rapports nature-culture et le rôle de la culture en Dordogne. Sur réservation. Gratuit

Nous accueillerons Philippe Descola, anthropologue et professeur émérite au Collège de France, pour une rencontre exceptionnelle.

Organisé par Sébastien Peytavie, député de la Dordogne, le Musée national de Préhistoire et la librairie La Pelle aux Idées, cet événement prendra la forme d’une table ronde intitulée “Relier culture, territoire et vivant en Dordogne”.

À partir des travaux de Philippe Descola, la discussion abordera plusieurs thèmes la transmission des savoirs, les différentes temporalités de la culture et de la recherche, les relations entre nature et culture, ainsi que la place de la culture dans un territoire comme la Dordogne.

La rencontre se conclura par une réflexion collective comment faire des lieux culturels des espaces de rencontre, de dialogue et de lien social dans les territoires ruraux ?

Inscription obligatoire nombre de places limité .

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45

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English : Rencontre avec Philippe Descola Relier culture, territoire et vivant en Périgord

5pm-8pm. Discussion inspired by Philippe Descola’s work on the transmission of knowledge, nature-culture relations and the role of culture in the Dordogne. Reservations required. Free

L’événement Rencontre avec Philippe Descola Relier culture, territoire et vivant en Périgord Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère