Rencontre avec Philippe Giraud La Loupe
Rencontre avec Philippe Giraud La Loupe dimanche 1 mars 2026.
Rencontre avec Philippe Giraud
Place de l’Hôtel de Ville La Loupe Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 15:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Parlons du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Venez rencontrer avec Philippe Giraud, sculpteur ornemaniste sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. .
Place de l’Hôtel de Ville La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s talk about the Notre-Dame de Paris cathedral construction site.
L’événement Rencontre avec Philippe Giraud La Loupe a été mis à jour le 2026-02-19 par OTs DU PERCHE