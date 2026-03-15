Rencontre avec Philippe Gitton Martizay
Rencontre avec Philippe Gitton Martizay vendredi 3 avril 2026.
Rencontre avec Philippe Gitton
4 bis rue de la Poste Martizay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 18:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
A l’occasion de la sortie de son livre Alexandre.Familles
rencontre et dédicace avec Philippe Gitton à l’occasion de la sortie de son livre Alexandre. .
4 bis rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr
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English :
To mark the release of his book Alexandre.
L’événement Rencontre avec Philippe Gitton Martizay a été mis à jour le 2026-03-15 par Destination Brenne