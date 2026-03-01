Rencontre avec Philippe Le Faou Librairie Gwalarn Lannion

Rencontre avec Philippe Le Faou

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

La librairie Gwalarn a le plaisir de recevoir en dédicaces Philippe Le Faou à l’occasion de la parution de son deuxième et trépidant roman Les louves Noires aux éditions Paper Glaz

Trégorois de naissance, Philippe Le Faou vit à Guingamp. Il a enseigné les lettres et dirigé plusieurs établissements scolaires dont le Collège-Lycée Saint-Joseph-Bossuet à Lannion.

Son premier roman, Les Fleuves d’Orphée, paru en novembre 2023, offre une quête intérieure portée par le récit d’une randonnée sur le sentier côtier entre Lézardrieux et Tréguier.

Son nouveau roman Les Louves noires est un roman noir et social où la mémoire de l’esclavage dialogue avec les luttes d’aujourd’hui. Le regard d’Antoine Bertier, journaliste français, permet d’interroger l’Amérique sans complaisance, à la frontière entre observation extérieure et implication intime. À travers l’enquête journalistique qu’il conduit, le roman pèse le poids de la mémoire et le prix, parfois violent, de la vérité dans une Amérique où certaines plaies ne se sont jamais refermées. .

