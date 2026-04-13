Rencontre avec Pia Imbs, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Pia Imbs Vendredi 17 avril, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:15:00+02:00

Fin : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Pia Imbs, ancienne maire de Holtzheim (2014-2026) et ancienne présidente de l’Eurométropole de Strasbourg (2020-2026), partage dans Osez l’engagement local, publié aux éditions La Nuée Bleue, les enseignements qu’elle a tirés de son parcours d’élue locale.

Grâce à une analyse fine et lucide des grands défis et enjeux contemporains, Pia Imbs propose des pistes pour réinventer la vie publique depuis l’échelon local.

Venez découvrir Osez l’engagement local de Pia Imbs publié aux éditions La Nuée Bleue

Photographie : © Estelle Lozachmeur

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-pia-imbs-1986313134054 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Pia Imbs, ancienne maire de Holtzheim (2014-2026) et ancienne présidente de l’Eurométropole de Strasbourg ( … Rencontre-Dédicace