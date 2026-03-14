Rencontre avec Pierre Bourgounioux Place de l’église Saint-Hilaire-Luc

Rencontre avec Pierre Bourgounioux

Place de l’église Carré Fournil Saint-Hilaire-Luc Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’association aura l’immense honneur d’accueillir Pierre Bergounioux, l’une des voix les plus singulières et respectées de la littérature française contemporaine, pour une rencontre littéraire et philosophique.

Un témoin du temps et des lieux

Prix de la langue française, romancier, essayiste et sculpteur, Pierre Bergounioux occupe une place à part dans le paysage intellectuel.

Le thème de la rencontre Rencontre avec une œuvre

Au cours de cette soirée, l’auteur explorera les thèmes qui lui sont chers

• Le déracinement Le passage du monde rural à la modernité.

• La puissance de la lecture Comment les livres permettent de comprendre le monde et de s’en libérer.

• La mémoire L’écriture comme outil pour retenir ce qui s’efface.

La conférence sera suivie d’un temps d’échange avec le public et d’une séance de dédicaces.

Réservation obligatoire par SMS au 06 03 91 72 .

Place de l’église Carré Fournil Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 91 72 56 mmpassemard@gmail.com

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English : Rencontre avec Pierre Bourgounioux

L’événement Rencontre avec Pierre Bourgounioux Saint-Hilaire-Luc a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze