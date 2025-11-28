Rencontre avec Pierre Coupel Librairie Mosaïque Die

Rencontre avec Pierre Coupel

Librairie Mosaïque 35 Rue Camille Buffardel Die Drôme

Suite au succès de l’exposition de photos INUIT , nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau temps de rencontre avec l’océanographe Pierre Coupel.

Librairie Mosaïque 35 Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93

English :

Following the success of the INUIT photo exhibition, we invite you to join us again for a meeting with oceanographer Pierre Coupel.

German :

Nach dem Erfolg der Fotoausstellung INUIT , laden wir Sie zu einer neuen Begegnungszeit mit dem Ozeanographen Pierre Coupel ein.

Italiano :

Dopo il successo della mostra fotografica INUIT , siamo lieti di invitarvi a un altro incontro con l’oceanografo Pierre Coupel.

Espanol :

Tras el éxito de la exposición fotográfica INUIT , nos complace invitarle a otro encuentro con el oceanógrafo Pierre Coupel.

