Rencontre avec Pierre Coupel Librairie Mosaïque Die vendredi 28 novembre 2025.
Librairie Mosaïque 35 Rue Camille Buffardel Die Drôme
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Suite au succès de l’exposition de photos INUIT , nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau temps de rencontre avec l’océanographe Pierre Coupel.
English :
Following the success of the INUIT photo exhibition, we invite you to join us again for a meeting with oceanographer Pierre Coupel.
German :
Nach dem Erfolg der Fotoausstellung INUIT , laden wir Sie zu einer neuen Begegnungszeit mit dem Ozeanographen Pierre Coupel ein.
Italiano :
Dopo il successo della mostra fotografica INUIT , siamo lieti di invitarvi a un altro incontro con l’oceanografo Pierre Coupel.
Espanol :
Tras el éxito de la exposición fotográfica INUIT , nos complace invitarle a otro encuentro con el oceanógrafo Pierre Coupel.
