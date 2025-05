Rencontre avec Pierre Delye – Librairie Gwalarn Lannion, 11 juin 2025 10:30, Lannion.

Rencontre avec Pierre Delye Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Invité par l’association Liratouva (Vieux Marché), Pierre Delye sera également présent à la librairie Gwalarn pour une séance de dédicace.

L’association Liratouva conduit des actions de promotion de la littérature orale et écrite, d’initiation à des formes d’expression artistique et de sensibilisation à la nature. Elle est engagée dans l’accès à la culture et aux arts pour que les liens se tissent et se resserrent et que jaillissent des rapprochements audacieux et nécessaires.

Pierre Delye est un conteur du Nord de la France composant avec les mots pour trouver l’histoire juste. Son répertoire, essentiellement composé de contes et légendes traditionnels, s’est ouvert au fil du temps aux récits de vie comme aux récits contemporains. Il y a chez Pierre Delye un amour de la langue tout particulier, comme un plaisir de gastronome Quand les mots ont du goût, les oreilles sont contentes de les manger . Cet auteur jeunesse à succès a écrit notamment « La grosse faim de P’tit Bonhomme », « La Petite Poule Rousse « , « SSSSSSSi j’te mords, t’es mort ! » … .

