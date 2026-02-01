Rencontre avec Pierre Gabriele Saisir l’instant du vol en photo animalière Col du Soulor Arrens-Marsous

Rencontre avec Pierre Gabriele Saisir l’instant du vol en photo animalière

Gratuit

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Rencontre avec Pierre Gabriele, photographe et auteur du livre Rapaces d’ici et d’ailleurs (éditions Mon Hélios), qui partagera son expérience de terrain et ses conseils pour réussir la photographie d’oiseaux et de rapaces en mouvement.

Gratuit, ouvert à tous.

Places limitées, réservation conseillée. .

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98

English :

Meet Pierre Gabriele, photographer and author of the book Rapaces d’ici et d’ailleurs (published by Mon Hélios), who will share his experience in the field and his tips for successful photography of birds and raptors on the move.

