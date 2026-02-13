Rencontre avec Pierre Kretz, Kléber, STRASBOURG

Rencontre avec Pierre Kretz Vendredi 27 février, 18h00 Kléber Collectivité européenne d’Alsace

Pourquoi Pierre Kretz a-t-il tant attendu pour écrire à sa mère décédée il y a bien longtemps ? Lui qui manie la plume avec une telle aisance, pourquoi les mots résistent-ils quand il veut s’adresser à sa màmma ?

C’est qu’il n’est pas facile de dire la vérité. Et chacun a ses secrets et ses douleurs cachées. Pierre Kretz se souvient de l’enfant qu’il a été dans son village alsacien, de ses échecs scolaires, du poulet-frites du dimanche, des tomates à arroser… Et d’autre chose aussi : un traumatisme refoulé qu’il tient à révéler.

Pour lui, il est temps de confesser à Jeanne Dillmann, sa màmma, et à tous ce qu’il a sur le cœur.

Pierre Kretz livre ici l’un de ses textes les plus intimes, dépouillé des artifices de la fiction. Il brosse à partir de ses souvenirs le portrait d’une famille des années 1950 et d’une enfance alsacienne. Il raconte ses blessures intérieures et les non-dits familiaux. Un livre sincère, à la langue qui sonne, pour recréer le lien avec sa mère, au gré de la mémoire et de ses soubresauts.

Pierre Kretz, le grand écrivain de l’Alsace, a publié de nombreux romans, essais et pièces de théâtre en alsacien, français et allemand. En 2024, il a reçu en Allemagne le prestigieux prix Hebel pour l’ensemble de son œuvre.

Rencontre animée par Simone Morgenthaler, journaliste et écrivaine.

Venez découvrir Comment ça va Màmma ? de Pierre Kretz, publié aux éditions de La Nuée Bleue

