Rencontre avec Pierre Lemaitre La pelle aux idées Sarlat-la-Canéda

samedi 26 septembre 2026 · La pelle aux idées · Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Rencontre avec Pierre Lemaitre

La pelle aux idées 77, Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

SAMEDI 26 SEPTEMBRE – 15 H À LA PELLE AUX IDÉES

71 AV. DE SELVES, 24200 SARIAT-LA CANÉDA —> 77 avenue de selves et Sarlat-la-Canéda .

La pelle aux idées 77, Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 13 75 74

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English : Rencontre avec Pierre Lemaitre

L’événement Rencontre avec Pierre Lemaitre Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir