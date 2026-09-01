Rencontre avec Pierre Lemaitre La pelle aux idées Sarlat-la-Canéda
samedi 26 septembre 2026 · La pelle aux idées · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Rencontre avec Pierre Lemaitre
La pelle aux idées 77, Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
SAMEDI 26 SEPTEMBRE – 15 H À LA PELLE AUX IDÉES
71 AV. DE SELVES, 24200 SARIAT-LA CANÉDA —> 77 avenue de selves et Sarlat-la-Canéda .
La pelle aux idées 77, Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 13 75 74
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English : Rencontre avec Pierre Lemaitre
L’événement Rencontre avec Pierre Lemaitre Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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