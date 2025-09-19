Rencontre avec Pierre Mazet Médiathèque de tarentaize Saint-Étienne

Rencontre avec Pierre Mazet Vendredi 19 septembre, 19h30 Médiathèque de tarentaize Loire

Pierre Mazet a travaillé à l’INSEE après des études en sciences économiques. Passionné d’histoire, il écrit des polars mêlant enquête et faits historiques. Il vit aujourd’hui à Saint-Étienne.

Son dernier roman L’inconnu des Barricades, a paru aux éditions Caïman en décembre 2024 : Saint-Étienne, 1834. La grève des passementiers tourne au drame. Parmi les cadavres ramassés dans le quartier de Chavanelle, un homme reste sans identité. Floréal Leroux, jeune journaliste, veut lui rendre son nom – et découvrir qui l’a tué, car le suspect idéal semble trop convenir aux autorités…

Médiathèque de tarentaize 20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne

© Editions du Caïman / Pierre Mazet