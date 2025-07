Rencontre avec Pierre Weill Square Monseigneur Roull Brest

Début : 2025-08-13 18:00:00

fin : 2025-08-13 19:00:00

2025-08-13

Pierre Weill sonde le lien fondamental entre la santé, la biodiversité des sols et les pratiques agricoles modernes. A travers 30 années de recherches, des études cliniques et publications scientifiques, il nous révèle comment la santé des sols et des animaux influence directement notre propre santé et nous invite à repenser notre rapport à l’alimentation et à l’environnement. Pierre Weill est ingénieur agronome et docteur en biologie. Il est le co-fondateur de Bleu-Blanc-Cœur, une association dédiée à l’amélioration de la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation.

Une seule santé. Enquête sur les sols où nos maladies prennent racine éd. Actes Sud

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

