Rencontre avec Pinar Selek, sociologue Place Ciapagne Saorge

Rencontre avec Pinar Selek, sociologue

Place Ciapagne Librairie-Salon de thé Le Cairos Saorge Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Roya citoyenne et la librairie du Caïros ont l’honneur d’accueillir Pinar Selek, sociologue féministe et libertaire, sur sa recherche interdite traitant de la résistance kurde, le livre Lever la tête , ainsi que Françoise Cotta, avocate.

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Place Ciapagne Librairie-Salon de thé Le Cairos Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 18 22 03 roya-citoyenne@riseup.net

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English : Meeting with sociologist Pinar Selek

Roya citoyenne in partnership with the Caïros bookshop are honored to welcome feminist and libertarian sociologist Pinar Selek for her book on her forbidden research into Kurdish resistance, Lever la tête , with lawyer Françoise Cotta.

L’événement Rencontre avec Pinar Selek, sociologue Saorge a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles