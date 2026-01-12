Rencontre avec POG, auteur et scénariste BD Bibliothèque Landry Rennes Mardi 10 mars, 18h00 entrée libre

POG, auteur et scénariste a adapté en bande dessinée la série romanesque Demain les chats de Bernard Werber.

Lors de cette rencontre il présente le travail d’adaptation d’un roman en BD. Rencontre suivi d’une séance de dédicaces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-10T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-10T20:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

