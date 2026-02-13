Rencontre avec POG, auteur et scénariste BD, Bibliothèque Landry, Rennes

Rencontre avec POG, auteur et scénariste BD Mardi 10 mars, 18h00 Bibliothèque Landry Ille-et-Vilaine

entrée libre

Lors de cette rencontre il présente le travail d’adaptation d’un roman en BD. Rencontre suivi d’une séance de dédicaces.

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes Rennes 35000 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 39 http://bibliotheques.rennes.fr

POG, auteur et scénariste a adapté en bande dessinée la série romanesque Demain les chats de Bernard Werber. rencontre adultes

Cécile Gabriel-Dargaud