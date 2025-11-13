RENCONTRE AVEC PROMEO – Organisme de Formation FRANCE TRAVAIL CHAUNY Chauny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T09:00:00 – 2025-11-13T10:00:00

Fin : 2025-11-13T09:00:00 – 2025-11-13T10:00:00

PROMEO, le partenaire de votre réussite depuis plus de 60 ans, expert dans la formation technique de l’industrie et tertiaire sera présent au sein de notre agence afin de vous renseigner sur leur formation dans différents domaines :

– automatisme-robotique

– aéronautique

– bureautique

– chaudronnerie -tuyauterie – soudage

– commerce – achats -vente

FRANCE TRAVAIL CHAUNY 25 RUE JEAN MONNET 02300 CHAUNY Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France

rencontre avec une coordinatrice formation