Rencontre avec Rachel Zekri autour de son livre « Mise en scène et coordination de l’intimité, guide pratique pour le théâtre et le cinéma » Forum des images Paris
Au-delà des aprioris et des fantasmes, Rachel Zekri nous propose
de présenter et de démystifier son métier. Dans un premier temps nous parlerons des nouveaux enjeux
liés à ce nouveau poste. Tant d’un point de vue artistique : libérer la
créativité par le cadre, respecter la vision du.de la réalisateur.ice ;
qu’au niveau des productions : budget, sécurité et professionnalisme. Nous évoquerons ensuite l’impact de la coordination
d’intimité sur les représentations : nous interrogerons les différents degrés
de réalisme, les biais et les stéréotypes. Enfin, Rachel nous parlera des différentes formations et
des aptitudes requises pour exercer ce métier, ainsi que de la formation des
professionnels des arts du spectacle aux nouvelles « bonnes
pratiques ». Cette partie sera suivie de la présentation de son livre. En conclusion, nous essaierons de dresser la carte d’un
futur concernant la coordination d’intimité au sein des nouvelles technologies,
notamment face à l’I.A. La conférence sera suivie d’un temps de partage, questions
et réponses.
A propos de l’autrice :
Rachel Zekri, metteuse en scène, directrice artistique et
pédagogue est une des pionnières de la coordination d’intimité en France. Elle
est l’autrice du livre « mise en scène et coordination de l’intimité,
guide pratique pour le théâtre et le cinéma » premier livre sur le sujet
en langue française, paru aux éditions Armand Colin en 2025.
Rachel est aussi la première formatrice en mise en scène de
l’intimité de France et possède une expérience de plus de 25 ans en mise en
scène et direction d’acteur.ices. Elle est diplômée en Art, Communication et
Médiation Culturelle ; elle possède aussi un Diplôme d’Etudes Théâtrales
ainsi qu’un Master of Art de
l’Université de Warwick (UK) en Advanced Teaching of Shakespeare en
collaboration avec la Royal Shakespeare Compagny.
Rachel s’est formée à la coordination d’intimité auprès des
professionnel.les américain.es et elle est membre du SAG-AFTRA américain depuis
1999.
Enfin, elle vient de créer la première fédération
professionnelle des coordinateur.ices d’intimité de France.
Jeudi 19 février – 18h30-20h30 – Forum des images
Le jeudi 19 février 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit
Ouverture des inscriptions 15 jours avant l’évènement sur le site du Forum des images.
Public adultes.
Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris
Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris
