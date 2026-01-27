Au-delà des aprioris et des fantasmes, Rachel Zekri nous propose

de présenter et de démystifier son métier. Dans un premier temps nous parlerons des nouveaux enjeux

liés à ce nouveau poste. Tant d’un point de vue artistique : libérer la

créativité par le cadre, respecter la vision du.de la réalisateur.ice ;

qu’au niveau des productions : budget, sécurité et professionnalisme. Nous évoquerons ensuite l’impact de la coordination

d’intimité sur les représentations : nous interrogerons les différents degrés

de réalisme, les biais et les stéréotypes. Enfin, Rachel nous parlera des différentes formations et

des aptitudes requises pour exercer ce métier, ainsi que de la formation des

professionnels des arts du spectacle aux nouvelles « bonnes

pratiques ». Cette partie sera suivie de la présentation de son livre. En conclusion, nous essaierons de dresser la carte d’un

futur concernant la coordination d’intimité au sein des nouvelles technologies,

notamment face à l’I.A. La conférence sera suivie d’un temps de partage, questions

et réponses.

A propos de l’autrice :

Rachel Zekri, metteuse en scène, directrice artistique et

pédagogue est une des pionnières de la coordination d’intimité en France. Elle

est l’autrice du livre « mise en scène et coordination de l’intimité,

guide pratique pour le théâtre et le cinéma » premier livre sur le sujet

en langue française, paru aux éditions Armand Colin en 2025.

Rachel est aussi la première formatrice en mise en scène de

l’intimité de France et possède une expérience de plus de 25 ans en mise en

scène et direction d’acteur.ices. Elle est diplômée en Art, Communication et

Médiation Culturelle ; elle possède aussi un Diplôme d’Etudes Théâtrales

ainsi qu’un Master of Art de

l’Université de Warwick (UK) en Advanced Teaching of Shakespeare en

collaboration avec la Royal Shakespeare Compagny.

Rachel s’est formée à la coordination d’intimité auprès des

professionnel.les américain.es et elle est membre du SAG-AFTRA américain depuis

1999.

Enfin, elle vient de créer la première fédération

professionnelle des coordinateur.ices d’intimité de France.

Jeudi 19 février – 18h30-20h30 – Forum des images – Contremarques à retirer sur le site ou à l’accueil du Forum des images, 15 jours avant l’évènement.

Rachel Zekri est l’invitée de la bibliothèque du cinéma François Truffaut. Elle présentera son livre « Mise en scène et coordination de l’intimité, guide pratique pour le théâtre et le cinéma » paru chez Armand Colin en 2025.

Le jeudi 19 février 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Ouverture des inscriptions 15 jours avant l’évènement sur le site du Forum des images.

Public adultes.

Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris

https://www.forumdesimages.fr/ +33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut



