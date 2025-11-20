Rencontre avec Rachida Brakni Cahors
Rencontre avec Rachida Brakni Cahors jeudi 20 novembre 2025.
Rencontre avec Rachida Brakni
75 rue Joffre Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Nous recevrons Rachida Brakni qui nous parlera de son père qu’elle évoque magnifiquement dans Kaddour aux éditions Stock
Nous recevrons Rachida Brakni qui nous parlera de son père qu’elle évoque magnifiquement dans Kaddour aux éditions Stock .
75 rue Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44
English :
We will be joined by Rachida Brakni, who will tell us about her father, whom she evokes magnificently in Kaddour , published by Stock
German :
Wir empfangen Rachida Brakni, die uns von ihrem Vater erzählen wird, den sie in Kaddour (Stock Verlag) wunderbar beschreibt
Italiano :
Con noi ci sarà Rachida Brakni, che parlerà di suo padre, che descrive magnificamente in Kaddour , pubblicato da Stock
Espanol :
Nos acompañará Rachida Brakni, que nos hablará de su padre, al que describe magníficamente en Kaddour , publicado por Stock
L’événement Rencontre avec Rachida Brakni Cahors a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Cahors Vallée du Lot