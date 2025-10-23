Rencontre avec RAPHAËL ENTHOVEN av Louis Sallenave Pau

Rencontre avec RAPHAËL ENTHOVEN jeudi 23 octobre 2025.

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

L’Albatros (Les Éditions de l’Observatoire)

C’est l’histoire d’un fils qui accompagne sa mère sur le chemin de croix d’une maladie incurable et invalidante. C’est l’histoire d’une pianiste dont la pathologie paralyse les mains, d’une écrivaine vouée à veiller sur les disparus, dont les souvenirs s’estompent à mesure qu’elle perd la tête, et qui, comme on envoie des chevaux contre des tanks, lutte par la musique et l’érudition contre une saloperie neuro-dégénérative .

+33 5 59 80 80 89

