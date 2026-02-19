Rencontre avec Raphaël Vincent, Les Trouvailles #3 Journées Européennes des Métiers d’Art Les Trouvailles Romans-sur-Isère
2026-04-07
2026-04-10
2026-04-07 2026-04-11
L’atelier de bijouterie Les Trouvailles vous ouvre ses portes !
Sur réservation uniquement, participez à une démonstration de fonte du métal et de travail de la cire en joaillerie (samedi et dimanche, à 14h30 et 17h).
Les Trouvailles 10A Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 13 51 19 lestrouvaillesromans@gmail.com
English :
Les Trouvailles jewelry workshop opens its doors to you!
By reservation only, take part in a demonstration of metal casting and jewelry waxwork (Saturday and Sunday, at 2.30pm and 5pm).
