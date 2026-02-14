Rencontre avec Raphaëlle Bacqué, Station Ausone, Bordeaux
Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Retrouvez le livre : https://urls.fr/TRt3Hp
“Trois journalistes du quotidien Le Monde sont allés à la rencontre des patrons et fondateurs d’empires milliardaires tels que M. Zuckerberg, J. Bezos ou encore E. Musk, afin de dresser le portrait de ces hommes de tendance libertarienne, qui cherchent à créer un homme augmenté grâce à l’IA et d’autres technologies. Leur idéal et le pouvoir immense qu’ils ont accumulés sont examinés. « ©Electre 2026
La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat
Venez rencontrer Raphaëlle Bacqué à l’occasion de la parution de son livre « Nos nouveaux maîtres » co-écrit avec Damien Leloup et Alexandre Piquard aux éditions Albin Michel.