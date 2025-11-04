Rencontre avec RECAERO FORMATION / Témoignages de professionnels (h/f) Agence PAMIERS Pamiers

Rencontre avec RECAERO FORMATION / Témoignages de professionnels (h/f) Mardi 4 novembre, 08h30 Agence PAMIERS Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:30:00+01:00 – 2025-11-04T09:15:00+01:00

Fin : 2025-11-04T08:30:00+01:00 – 2025-11-04T09:15:00+01:00

Venez rencontrer l’entreprise et l’organisme de formation RECAERO le mardi 4 novembre de 9 h 30 à 10 h 15 dans le cadre du Forum industrie : — Présentation de l’entreprise et de Recaéro Formation, — Témoignages de professionnels de l’entreprise et de stagiaires (h/f).

Se présenter au Forum industrie qui aura lieu à la Salle Fernan à Pamiers – Route de Las Parets le 4 novembre de 9 h à 16 h. Intervention RECAERO de 9 h 30 à 10 h 15. Vous souhaitez assister à cette présentation et vous renseign

Agence PAMIERS 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/525383 »}]

Venez rencontrer l’entreprise et l’organisme de formation RECAERO le mardi 4 novembre de 9 h 30 à 10 h 15 dans le cadre du Forum industrie : — Présentation de l’entreprise et de Recaéro Formation, — 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie