Rencontre avec Régis Delanoë Librairie Gwalarn Lannion

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-16 18:30:00

2025-09-16

Nous avons le plaisir d’accueillir à la librairie le journaliste et auteur Régis Delanoë pour une rencontre littéraire autour de son récit Augustine un siècle de Bretagne.

Régis Delanoë est journaliste en Bretagne près de Dinan et collabore notamment aux magazines Bretons et Bikini. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages dont L’Échappée bretonne, publié aux Éditions du Coin de la rue dans lequel l’auteur sillonne la Bretagne en vélo sur les routes du Tour de France.

Par son récit Augustine, un siècle de Bretagne, Régis Delanoë offre au lecteur un livre passionnant qui retrace à partir du témoignage de sa grand-mère le vingtième siècle en Bretagne.

Née en 1920 à Yffiniac, Augustine a vécu 97 ans dans la baie d’Hillion. Pour ses 80 ans, sa famille lui offre des cahiers d’écolier en lui proposant d’écrire ses mémoires. Elle se prête au jeu. En 2018, quelques semaines après sa disparition, son petit-fils Régis Delanoë retrouve les précieux écrits. Augustine y avait écrit sa vie marquée par les guerres, la révolution agricole, la désertion des églises, l’émancipation féminine… Convaincu à juste titre par la richesse de son témoignage, Régis Delanoë décide de partir sur les traces de sa grand-mère paysanne. Il utilise alors ses talents de journaliste pour relier les souvenirs d’Augustine à l’histoire locale et régionale il recoupe les sources, il interroge, il étudie les archives, il se rend sur les lieux, il explore les souvenirs gardés avec soin dans une boîte en fer blanc, posé dans le tiroir d’un bahut breton… Les mots de sa grand-mère s’entremêlent alors aux siens avec harmonie et forment un ensemble délicat et éclairant sur le quotidien du siècle passé. Régis Delanoë rend un hommage touchant à Augustine et à la lumière de l’amour familial.

Le livre a été récompensé par le Prix des libraires Produit en Bretagne cet été. Il est émaillé de très belles œuvres réalisées à l’aquarelle et au crayon par la carnettiste Joëlle Bocel. .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d'Armor Bretagne

