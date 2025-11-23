Rencontre avec Renaud de Chaumaray

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

La médiathèque Pierre Espil à Hasparren et la librairie ET’ABAR à Hasparren vous proposeront de rencontrer l’auteur Hazpandar Renaud de Chaumaray autour de son tout dernier roman Quitter la vallée. .

Médiathèque Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83

L’événement Rencontre avec Renaud de Chaumaray Hasparren a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque