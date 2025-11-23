Rencontre avec Renaud de Chaumaray Hasparren
Rencontre avec Renaud de Chaumaray Hasparren vendredi 12 décembre 2025.
Rencontre avec Renaud de Chaumaray
Médiathèque Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
La médiathèque Pierre Espil à Hasparren et la librairie ET’ABAR à Hasparren vous proposeront de rencontrer l’auteur Hazpandar Renaud de Chaumaray autour de son tout dernier roman Quitter la vallée. .
Médiathèque Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83
English : Rencontre avec Renaud de Chaumaray
German : Rencontre avec Renaud de Chaumaray
Italiano :
Espanol : Rencontre avec Renaud de Chaumaray
L’événement Rencontre avec Renaud de Chaumaray Hasparren a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque