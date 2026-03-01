Rencontre avec Rencontre avec Loïc LE BERRE (technicien à l’Office National des Forêts)

Place du Château Gien Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Rencontre-échange avec Loïc Le Berre, technicien de l’ONF, pour découvrir l’histoire de la foresterie française, les missions de l’ONF et les défis des forêts de demain

Après-midi rencontre-échange avec Loïc LE BERRE technicien à l’Office National des Forêts à l’occasion des Journées Internationales des Forêts et des 60 ans de l’ONF.

Vous pourrez découvrir un bout de l’Histoire de la foresterie Française, l’ONF et ses missions ainsi que les défis de la forêt de demain !

Venez partager un moment d’échange avec un forestier local qui répondra à vos questions sur la forêt.

Tarifs 6 € uniquement pour assister à la rencontre, ou 10 € avec la visite libre du musée incluse.

Places limitées. Réservation au 02.38.29.81.43 10 .

Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 81 43 chateau.musee-gien@loiret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet and exchange with Loïc Le Berre, ONF technician, to discover the history of French forestry, the ONF?s missions and the challenges of tomorrow?s forests

L’événement Rencontre avec Rencontre avec Loïc LE BERRE (technicien à l’Office National des Forêts) Gien a été mis à jour le 2026-02-28 par ADRT45