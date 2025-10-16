Rencontre avec René Manzor à la librairie Jaufré Rudel Librairie Jaufré Rudel Blaye
Librairie Jaufré Rudel 10 Cours de Lattre de Tassigny Blaye Gironde
La librairie Jaufré Rudel reçoit René Manzor pour la sortie de son nouveau polar Quand ils viendront ! Un évènement à ne surtout pas manquer! .
