Rencontre avec René Manzor à la librairie Jaufré Rudel Librairie Jaufré Rudel Blaye

Rencontre avec René Manzor à la librairie Jaufré Rudel Librairie Jaufré Rudel Blaye jeudi 16 octobre 2025.

Rencontre avec René Manzor à la librairie Jaufré Rudel

Librairie Jaufré Rudel 10 Cours de Lattre de Tassigny Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

La librairie Jaufré Rudel reçoit René Manzor pour la sortie de son nouveau polar Quand ils viendront ! Un évènement à ne surtout pas manquer! .

Librairie Jaufré Rudel 10 Cours de Lattre de Tassigny Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 03 12

English : Rencontre avec René Manzor à la librairie Jaufré Rudel

German : Rencontre avec René Manzor à la librairie Jaufré Rudel

Italiano :

Espanol : Rencontre avec René Manzor à la librairie Jaufré Rudel

L’événement Rencontre avec René Manzor à la librairie Jaufré Rudel Blaye a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Blaye