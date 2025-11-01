Rencontre avec Riad SATTOUF, pour la sortie de son livre « Terre des hommes » sur les traces de Saint-Exupéry, et Théo GROSJEAN pour « Le petit gendarme » Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes
Rencontre avec Riad SATTOUF, pour la sortie de son livre « Terre des hommes » sur les traces de Saint-Exupéry, et Théo GROSJEAN pour « Le petit gendarme » Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes samedi 15 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 14:30 – 16:00
Gratuit : non Gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Pas de réservation. Tout public
Riad Sattouf, auteur de bandes dessinées et réalisateur franco-syrien, connu pour ses œuvres mêlant humour, autobiographie et regard critique sur les sociétés. Il a créé sa propre maison d’édition Les Livres du futur.Théo Grosjean, Auteur de bande dessinée français, il a remporté le prix Pépite BD en 2018 pour son ouvrage Un gentil orc sauvage.
Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000
https://www.univ-nantes.fr/