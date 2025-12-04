Rencontre avec Rim Battal Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Autour du festival proposé par la Maison de la poésie le 12 et 13 décembre, nous vous proposons une rencontre avec

Rim Battal poétesse, qui signe avec cette autofiction son premier texte en prose Je me regarderai dans les yeux, un premier roman salué par la critique.

« Je me regarderai dans les yeux, son premier roman au titre manifeste et programmatique, est le récit d’une révolution intime. Partant d’une expérience qu’elle a vécue personnellement, Rim Battal dénonce la société patriarcale et la défaillance des adultes à protéger les jeunes filles de sa violence. » France Culture

« Une adolescence brisée par les carcans et l’hypocrisie. Un premier roman au scalpel. » Libération.

La modération sera assurée par les bibliothécaires.

Réservation conseillée :

Inscription en ligne

Une rencontre proposée dans le cadre de l’ADAB – le Festival des littératures contemporaines du Maghreb et du Moyen-Orient.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris