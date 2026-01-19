Rencontre avec Robert Glory Gourdon
Rencontre avec Robert Glory
Place Noël Poujade Gourdon Lot
Début : 2026-02-13 18:30:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Rencontre avec Robert Glory autour de son témoignage romancé d’une expérience d'accompagnement de jeunes socialement en difficulté à Liège dans les années 80. Récit d'un tournant historique dans l'approche de l'aide à la jeunesse illustré d'une galerie de portraits authentiques.
Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92
English :
Meeting with Robert Glory to discuss his fictionalized account of his experience supporting socially disadvantaged young people in Liège in the 1980s
