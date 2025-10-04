Rencontre avec Roberte Lamy Médiathèque De Brive Brive-la-Gaillarde

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Club de lecture avec Roberte Lamy

Participez à un club de lecture exceptionnel en présence de Roberte Lamy, auteure, comédienne et conteuse. Un moment privilégié pour échanger autour de ses ouvrages, découvrir son univers littéraire et poser toutes vos questions.

La rencontre se terminera par un temps de discussion convivial, pour partager vos impressions et vos coups de cœur de lecture.

Médiathèque De Brive 3 Place Charles de Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181750 https://mediatheque.brive.fr

