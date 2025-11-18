Rencontre avec Romuald de Re-Design Place de Penthièvre Moncontour

Rencontre avec Romuald de Re-Design

Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-18 15:00:00

fin : 2025-11-18 19:00:00

2025-11-18

Venez découvrir les magnifiques jeux de société en bois recyclé de Romuald.

Chaque pièce est unique, fabriquée à partir de meubles anciens à qui il offre une seconde vie.

Une belle rencontre locale, entre artisanat, créativité et passion du jeu ! .

