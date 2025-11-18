Rencontre avec Romuald de Re-Design Place de Penthièvre Moncontour
Rencontre avec Romuald de Re-Design Place de Penthièvre Moncontour mardi 18 novembre 2025.
Rencontre avec Romuald de Re-Design
Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour Côtes-d’Armor
Venez découvrir les magnifiques jeux de société en bois recyclé de Romuald.
Chaque pièce est unique, fabriquée à partir de meubles anciens à qui il offre une seconde vie.
Une belle rencontre locale, entre artisanat, créativité et passion du jeu ! .
Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne
