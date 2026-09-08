Rencontre avec Rose Mallai, autrice de polars, Bibliothèque La Fresnais, La Fresnais

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque La Fresnais · La Fresnais

Informations pratiques

Rencontre avec Rose Mallai, autrice de polars Samedi 3 octobre, 17h00 Bibliothèque La Fresnais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Rose Mallai, autrice de polars, rencontrera les lecteurs pour parler écriture, imagination et inspiration.

Bibliothèque La Fresnais 1 place Gare 35111 La Fresnais. La Fresnais 35111 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 16 05 75 https://www.bibliothequesdumaraisblanc.fr/

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