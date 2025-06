Rencontre avec Sandrine Collette – Librairie De Deux choses Lune Montceau-les-Mines 1 juillet 2025 18:30

Saône-et-Loire

Rencontre avec Sandrine Collette Librairie De Deux choses Lune 16 rue de la République Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 18:30:00

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

Sandrine Collette en rencontre-dédicace avec les lecteurs.

Tout d’abord enseignante, Sandrine Collette a entamé une seconde vie en écrivant des polars où la nature et les natures humaines se montrent particulièrement hostiles. Ses engagements et la révolte sont au cœur de son écriture.

Autrice multi-primée, elle a eu cette année le Prix Goncourt des Lycéens 2024, le Choix Goncourt de la Suisse 2024 et

le Prix Goncourt des Détenus 2024 pour Madelaine avant l’aube. .

Librairie De Deux choses Lune 16 rue de la République

Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 34 65 librairiededeuxchoseslune@gmail.com

English : Rencontre avec Sandrine Collette

German : Rencontre avec Sandrine Collette

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec Sandrine Collette Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-06-14 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II