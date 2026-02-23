Rencontre avec Sandrine Rousseau Librairie Notre Temps Valence
Rencontre avec Sandrine Rousseau Librairie Notre Temps Valence mercredi 8 avril 2026.
Rencontre avec Sandrine Rousseau
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme
Début : 2026-04-08 19:00:00
fin : 2026-04-08 21:00:00
2026-04-08
Sandrine Rousseau viendra nous parler de son nouveau livre aux éditions La Meute Tu nuis à la cause dans la collection Permis de déconstruire.
Une rencontre féministe sur les injonctions faites aux femmes en milieu militant, suivie d’une dédicace.
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr
English :
Sandrine Rousseau will talk about her new book published by La Meute: Tu nuis à la cause , in the Permis de déconstruire collection.
A feminist encounter on the injunctions imposed on women in militant circles, followed by a book signing.
