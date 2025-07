Rencontre avec Sarah Bell, autrice du roman Le chant des reines Bibliothèque Villejean Rennes

Rencontre avec Sarah Bell, autrice du roman Le chant des reines
Bibliothèque Villejean Rennes
Mardi 25 novembre, 18h00
Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Sarah Bell nous livre dans son roman Le chant des reines une fine peinture du monde rural en même temps que le portrait délicat d’une femme sur le chemin de la résilience et de la liberté.

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, découvrez son travail d’écriture, son œuvre, ses engagements.

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32