Rencontre avec Seppyo, illustratrice de jeux de société Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 28 janvier, 15h00 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

La bibliothèque accueille Seppyo, illustratrice de jeux de société, de cartes à collectionner ou de livre. Lors de cette rencontre elle parle de son métier et dessine en direct.

Il est ensuite possible de jouer à des jeux qu’elle a illustrés, notamment de la fameux collection de livre-jeu de rôle « Ma première aventure ». En partenariat avec l’association La Toile Ludique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T17:00:00.000+01:00

02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



