Rencontre avec Seppyo, illustratrice de jeux de société Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 28 janvier, 15h00 dans la limite des places disponibles

La bibliothèque accueille Seppyo, illustratrice de jeux de société, de cartes à collectionner ou de livre. Lors de cette rencontre elle parle de son métier et dessine en direct.

Il est ensuite possible de jouer à des jeux qu’elle a illustrés, notamment de la fameux collection de livre-jeu de rôle « Ma première aventure ». En partenariat avec l’association La Toile Ludique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T17:00:00.000+01:00

1

02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

