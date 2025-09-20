Rencontre avec Serge Camaille Sancoins

Rencontre avec Serge Camaille Sancoins samedi 20 septembre 2025.

Rencontre avec Serge Camaille

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Venez retrouvez l’enfant du pays Serge Camaille, auteur du Berry et de son histoire !

Possibilité d’acheter ses livres à l’issue de la rencontre .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec Serge Camaille Sancoins a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Loire en Berry